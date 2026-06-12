Иванов: Докладът на ЕК изисква преоценка на досегашните практики
София. Докладът на ЕК за развитието на България изисква сериозен размисъл и преоценка на досегашни политики и практики. Това заяви министърът на право...
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София. Докладът на ЕК за развитието на България изисква сериозен размисъл и преоценка на досегашни политики и практики. Това заяви министърът на право...