Не е истина! Ето заплатите на треньорите в Премиършип
Гуардиола е далеч напред в сравнение с останалите
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Гуардиола е далеч напред в сравнение с останалите
Самото признание вече било голямо постижение
Заплатите на футболистите във Висшата лига на Англия са се повишили още с 6 процента за сезон 2014/15 и са достигнали 2 млрд. лири - над 2,5 млрд. евр...