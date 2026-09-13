Зловещо! Жена с премазано лице на жп линия
Тя е в критично състояние, медици се борят за живота й
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Тя е в критично състояние, медици се борят за живота й
Към момента продължават да се извършват множество действия по разследването
Жена на видима 60-65-годишна възраст бе открита тази сутрин премръзнала във водите на река Бистрица в Благоевград, съобщи БГНЕС. Сигналът за инцидента...