Електрохолд разработи Viber чатбот за проверка на прекъсванията на тока
Чатботът може да бъде намерен чрез изписване на електрохолд или electrohold в търсачката на Viber
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Чатботът може да бъде намерен чрез изписване на електрохолд или electrohold в търсачката на Viber
ЕРП-та не могат сами да определят дали форсмажорни обстоятелства са налице
Търсачката Google обаче изглежда е незасегната
"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата. това съобщиха от пресцентъра на дружеството. Временното прекъсване...
Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на столицата. Това съобщиха от пресцентъра на дружеството. Във връзка с подмяна на...
София. Временно прекъсват водоснабдяването в някои части на столицата на 17 септември, вторник. Това съобщиха от пресцентъра на „Софийска вода". Изме...
София. Спират временно топлата вода в централната част на столицата. Това обявиха от "Топлофикация - София" ЕАД. От 5 до 9 август ще спрат топлата во...
София. Енергийната компания ЧЕЗ няма да прави планови превключвания и ремонти по съоръженията, които захранват училищата в Западна България до 20 юни....