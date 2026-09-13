Бизнесът иска прекрояване на мерките за подкрепа
Нужно е по-добро таргетиране и използване на публичния ресурс, каза Васил Велев пред "Стандарт"
Следете всички новини, анализи и коментари за Прекрояване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Нужно е по-добро таргетиране и използване на публичния ресурс, каза Васил Велев пред "Стандарт"
Депутатите отварят отново Изборния кодекс, за да приемат окончателно последните поправки. Правилата за гласуване в чужбина са точка в седмичната прогр...
София. Дрехи на известни личности живеят втори живот и помагат за развитие на изкуството благодарение на Second chance shop. Студенти от НХА прекроява...