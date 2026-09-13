Симеонов: Да уважим жертвите на арменския геноцид
Навършват се 104 години от арменския геноцид в Османската империя
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Навършват се 104 години от арменския геноцид в Османската империя
Едногодишното пребиваване на Яворов в някогашното Анхиало (1899-1900 г.) е и най-плодотворният му период според изследователите
Бъдещият Апостол на свободата получава първите си уроци в Хилендарския метох в старозагорския храм „Св. Димитър" и Светиниколкското училище в града С...
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