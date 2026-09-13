Програма по прехраната към ООН с Нобел за мир
Кандидатите бяха 318 – 211 лица и 107 организации
Следете всички новини, анализи и коментари за Прехрана. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Кандидатите бяха 318 – 211 лица и 107 организации
Днес е Международният ден на прехраната, който се чества по инициатива на ООН
Септември е месецът на белишкото село Краище. Защото тогава има много гъба в гората, а тя е основно препитание за местните хора. Да си добър гъбар тря...
Германското правителство отпуска 20 млн. спешна помощ за сирийските бежанци, обяви министърът на развитието Герд Мюлер пред "Велт ам Зонтаг". Средства...
Благоевград. Много жители на гърменски села разчитат на доходи от брането на гъби. В последните години те атакуват Родопите и изкарват там по 2-3 месе...
Заплати у нас вадят само 2,2 милиона
Благоевград. Много жители на гърменски села разчитат на доходи от брането на гъби, билки и боровинки. В последните години все повече са тези, които ат...