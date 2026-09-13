За какво преговарят ПП и партиите и каква грешка видя Асен Василев
Правителство и парламент трябва да има поне до края на годината, каза депутатът от БСП Филип Попов
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Правителство и парламент трябва да има поне до края на годината, каза депутатът от БСП Филип Попов
Има позитивни сигнали, че ще имаме подкрепа от 121 депутати за правителството, каза Венко Сабрутев
За 2016 пенсионната възраст ще се увеличи с 2 месеца за мъжете и с 3 месеца за жените. За сектор "Сигурност" се въвежда за пръв път възраст и тя става...