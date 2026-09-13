Шофьор прегази мъж, скри тялото му и избяга
За по-малко от 24 часа полицаи откриха извършителя
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За по-малко от 24 часа полицаи откриха извършителя
Пловдивският окръжен съд отказа да наложи постоянен арест на 24-годишния Милан Дивеков, който на 12 август уби на пешеходна пътека 63-годишния Димитър...
Пловдив. Тази нощ шофьор е прегазил 24 годишен мъж на пътя между селата Радиново – Костиево и след това е избягал. Полицията издирва водача на мотор...