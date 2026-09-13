Вижте как да проверим дали преференцията ни е била зачетена
София. Всеки избирател може да провери дали преференциалният му вот е бил зачетен. Това може да бъде направено на сайта на Централната избирателна ком...
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София. Всеки избирател може да провери дали преференциалният му вот е бил зачетен. Това може да бъде направено на сайта на Централната избирателна ком...
Варна. 18-тият в листата на ДПС във Варна – Алеко Тодоров Атанасов, е събрал най-много преференции на парламентарния вот за партията, съобщиха от Рай...
София. Половината от избирателите на Реформаторския блок са се възползвали от преференциалния вот, съобщи Нова ТВ. Нововъведението е в сила от Европей...
София. Ще употребя моят преференциален вот, който е в подкрепа на Реформаторския блок. Това заяви пред журналисти лидерът на Движение България за граж...
София. Кандидат-депутати може да се опитат да си купуват преференциален вот на изборите на 5 октомври. Това заяви Служебният вътрешен министър Йордан...
София. „Призовавам много активно за използване на преференциалния вот на изборите, но не за да накажем първия или втория в листите, а за да изкараме п...
Неков сам трябва да прецени дали да стане евродепутат София. 588 000 български граждани са се възползвали от възможността да гласуват преференциално....
Благоевград. Кой е Момчил Неков? Надали бабите и дядовците, симпатизанти на БСП и на Коалиция за България в Пиринския край, ще знаят нещо за него. Но...
София. След 15-часово пленарно заседание в четвъртък заради форсираното приемане на промените в Изборния кодекс, депутатите продължават с текстовете н...
София. Преподреждането на кандидат-депутатските листи ще става по съвсем нов начин. Промяната стана в последния момент с предложение на народния предс...