Второ земетресение удари Япония
Второ силно земетресение разтресе Япония. То е било с магнитуд 5,7, в префектура Ивата, на дълбочина 50 км. Припомняме, че по-рано трус от 6,9 по Рих...
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Второ силно земетресение разтресе Япония. То е било с магнитуд 5,7, в префектура Ивата, на дълбочина 50 км. Припомняме, че по-рано трус от 6,9 по Рих...