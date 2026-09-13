Хамид: Предсрочни избори са най-вероятна хипотеза
Странно е, че няма комуникация между партиите, каза депутатът от ДПС
Следете всички новини, анализи и коментари за Предсрочни. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Странно е, че няма комуникация между партиите, каза депутатът от ДПС
Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ се обяви за предсрочни избори на състоялия се днес възпоменателен митинг-събор за възродителния процес в местнос...
Лидерът на „България без цензура" Николай Бареков поиска в ефира на предаването „Събуди се" по Нова Телевизия предсрочни парламентарни избори. Причини...