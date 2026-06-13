Църквата дари предпазни шлемове на жандармерията
Епископ Поликарп предаде дарението на директора на жандармерията старши комисар Красимир Добрев
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Епископ Поликарп предаде дарението на директора на жандармерията старши комисар Красимир Добрев
В горната част шлемовете са украсени като корони
Предпазните средства ще се изработват на 3D принтер.