БСП-София избра предизборния си щаб заа 11.07.
Начело на щаба застава Иван Пешев, секретар по организационните въпроси на ИБ на ГС на БСП - София
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Начело на щаба застава Иван Пешев, секретар по организационните въпроси на ИБ на ГС на БСП - София
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