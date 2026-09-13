Всичко за Предател

Следете всички новини, анализи и коментари за Предател. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт Политика Крими
Нарочиха Бербо за предател

Нарочиха Бербо за предател

Лондон. Димитър Бербатов е Юда за Мартин Йол и съотборниците си. Това обяви бившият играч на "Фулъм" Дани Мърфи в коментара си за бурните събития на "...

02 декември | 23:25
0 коментара
11145