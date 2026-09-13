Край и на "златната виза". Законът на ДПС влиза в парламента
Отменят постоянното пребиваване срещу инвестиции
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Отменят постоянното пребиваване срещу инвестиции
Може да стане заради глупава бюрокрация
На втория и осмия ден от пребиваването в кралството
28-годишен мъж от френския град Нант е признал бащинство на 21 деца от 19 различни жени, съобщи БГНЕС, цитирайки местния вестник "Уест Франс". Обвинен...
София. Задържани са българка и пакистански гражданин, които да подпомагали чужденци да пребивават на територията на страната в нарушение на закона, пр...
Москва. Едуард Сноудън получи разрешително за пребиваване в Русия за срок от три години. Това съобщи руският му адвокат днес, цитиран от Ройтерс. "Ис...
Берн. Швейцарското правителство ще запази имигрантските квоти за българи и румънци до 31 май 2016 г. Това съобщават местни медии. В края на май изтич...