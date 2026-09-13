Италианец почерпи стотици с печени кестени
Вкусни гозби и кръшни хора напълниха душата на гости и домакини в Брежани
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Вкусни гозби и кръшни хора напълниха душата на гости и домакини в Брежани
Благоевград. Празник на брежанския кестен ще се проведе днес в симитлийското село Брежани. На площада в планинското село ще се съберат стотици ценител...
Симитли. Малкото пиринско село Бержани в община Симитли ще демонстрира тази събота пред стотици гости своите природни дарове. Делището се слави с най...
Благоевград. Печени кестени, измайсторени от италианеца Мауро, който е зет в симитлийското село Брежани, ще хапнат нашенци, македонци и гърци на Четвъ...