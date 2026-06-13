Камбани бият половин час за "Свeти Кирик"
В продължение на половин час от 10 до 10.30 часа в неделя камбаните на всички православни храмове под тепетата биеха празнично. Поводът е окончателнот...
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В продължение на половин час от 10 до 10.30 часа в неделя камбаните на всички православни храмове под тепетата биеха празнично. Поводът е окончателнот...