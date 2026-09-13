Путин награждава правозащитници
Руският президент Владимир Путин ще връчва държавни награди на правозащитници. Средствата ще бъдат отпуснати от администрацията на Кремъл. Новината с...
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Руският президент Владимир Путин ще връчва държавни награди на правозащитници. Средствата ще бъдат отпуснати от администрацията на Кремъл. Новината с...
София. Държавната агенция „Национална сигурност" (ДАНС) е отказала да предостави на Български хелзинкски комитет (БХК) достъп до информация за специал...
Агенцията за бежанците е отговорна за внушенията в обществото, смятат правозащитниците