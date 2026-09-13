Кризата в Италия връща Берлускони
39-годишният Ренци е на път да стане най-младият премиер на страната
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39-годишният Ренци е на път да стане най-младият премиер на страната
Рим. Италианският премиер Енрико Лета е подал оставката си, след като неговата Демократическа партия подкрепи призива за нова администрация. Лидерът...
Благоевград. Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов и екипът му отправиха призив към жителите на общината да подкрепят подписката "Благоевград з...