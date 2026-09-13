Повреден заключващ механизъм е причината за проблема с "Фалкона"
Повреден заключващ механизъм на носовия колесник е причината за принудителното кацане на правителствения самолет "Фалкон", преди два дни във Варна. То...
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Повреден заключващ механизъм на носовия колесник е причината за принудителното кацане на правителствения самолет "Фалкон", преди два дни във Варна. То...
Правителственият Фалкон ще излезе в принудителна ваканция след поредния гаф на борда му. Самолетът е купен през 1998 г. от тогавашния премиер Иван Кос...
Правителственият самолет „Фалкон" вече е на летище София. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта, информационните технологии и с...
Изпълнителният директор на Авиоотряд 28 Тодор Бояджиев е подал оставка в сряда часове преди инцидента с правителствения "Фалкон". Малко преди 20 ч в с...
Кой се молеше самолетът на Бойко да не кацне Мизантропи. Сблъскваме се с тях всеки ден. Виртуалният свят захранва анонимната им злоба, ретранслира я...
Виена. Америкаанският държавен секретар Джон Кери се наложи да се придвижва отново с граждански полет, след като Air Force самолетът му се развали за...
София. Създадоха временна анкетна комисия, която ще проверява ползването на правителствения „Авиоотряд 28" за периода август 2009 - март 2013 година....