Драстични промени за шофьорите от 1 август. Брутални глоби!
Санкциите за нарушителите на правилата за движение влизат в сила един месец след публикуване в "Държавен вестник"
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Санкциите за нарушителите на правилата за движение влизат в сила един месец след публикуване в "Държавен вестник"
Близо 10 години и половина получи известният като магистралния снайперист германски шофьор на ТИР, съобщи АП. Той беше признат за виновен, че между 2...
София. Спазвайте правилата, слушайте в час как да пресичате правилно улиците, за да няма жертви на пътя. Така се обърна към учениците от 113-о училище...