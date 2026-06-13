Съдбата позлатява 3 зодии в следващите дни
Ограниченията падат, идват печалби и стабилност
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Ограниченията падат, идват печалби и стабилност
Важно е да не се фокусирате върху негативното
Министърът на икономиката и индустрията и посланикът на Австрия изразиха готовност за организирането на бизнес форуми и работни срещи с потенциални ин...