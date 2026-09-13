Изненадата от Позитано! Кой е номер едно на БСП
Какво съобщи Румен Гечев
Следете всички новини, анализи и коментари за Позитано. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Какво съобщи Румен Гечев
Инфарктен пленум на "Позитано"
Внася нова жалба за изборите
В навечерието на парламентарните и президентските избори.
Нямало да подкрепи Има такъв народ
Няма никакви състезания в партията, спокоен е Миков Шестима кандидати за председател на БСП ще се сблъскат челно на първия тур на 49-ия конгрес на па...
На 25.04.2016 г. /понеделник/ Корнелия Нинова ще представи своята платформа като кандидат за председател на НС на БСП. В обсъждането ще вземат участи...
Михаил Миков се нагърби да води столетницата, когато тя бе в нокдаун Корнелия Нинова има остър език, но умее да тушира конфликти В момента БСП не ра...
Миков залага на опозиционната карта, Нинова гради мостове Влиянието на една партия се измерва и с броя на ресорните репортери и стръвта, с която вися...
Има стъклен таван за жените в политиката, каза евродепутатът Илияна Йотова Ако бъда избрана за председател на БСП, задължително ще има и жена зам.-п...
БСП ще представи всички свои кандидат-кметове на пленума в събота. Това заяви пред "Стандарт" Атанас Мерджанов, говорител на НС на БСП. "Пленумът ще д...
БСП издига кандидатурата на Стоян Парпулов за кмет на Пазарджик. Това реши пленумът на червените, който заседава на "Позитано" 20. Трима социалисти с...
Махат Кутев и Вигенин, слагат Стефанов от Търново. Скандали за тока и кой да преговаря с АБВ Медийният секретар на БСП Антон Кутев от мандата на Серг...
Версията за наши оръжия при джихадистите е подвеждаща, контрира военният министър Инцидентът с взривената граната в Анево получи политически рикошет,...
Председателят на БСП Михаил Миков публикува във "Фейсбук" запис от видеокамера, която е заснела нападението над централата на партията на "Позитано" 2...
В късния следобед вчера неизвестен мъж нападна централата на БСП на ул. Позитано 20 и счупи с павета стъкла около централния вход. Това съобщи говорит...
Лидерът на БСП Михаил Миков е събрал на извънредно заседание членовете на ИБ на БСП заради подадената ръка за местните избори от идеолога на АБВ Георг...
Миков с екшън план за червените структури Централата на БСП вече е без стационарни телефони. Вчера е бил опразнен и кабинетът на телефонистките, а на...
София. „В БСП сме решени да започнем строежа на партията по най-адекватния начин, който да отговаря на желанията и очакванията на българските граждани...
Лют скандал кой закопа БСП, отлагат анализа за петък 7 часа Изпълнителното бюро на БСП умува как и защо се стигна до непомнения крах на 5 октомври....