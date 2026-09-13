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"Позитано" 20 без телефони

"Позитано" 20 без телефони

Миков с екшън план за червените структури Централата на БСП вече е без стационарни телефони. Вчера е бил опразнен и кабинетът на телефонистките, а на...

08 януари | 6:40
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