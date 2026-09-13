Притчите – най-кратките истории с най-големите уроци
Защо Иисус предпочита да разказва истории вместо да изнася лекции
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Защо Иисус предпочита да разказва истории вместо да изнася лекции
Чрез подобен опит не ставаме по-силни, а дълго носим раните от него
Ножицата между учениците се разтваря от липсата на достатъчно устройства и/или на интернет, както и на възрастен в семейството, който да помага
Популярен е сред хората с това, че помага като му се напише писмо и се остави при саркофага му
В новата ситуация се търсят всякакви възможни решения
Какво ни каза Ватиканът за поуките от икономическата криза
Хасково. Книжки с поуки на арабски език ще получат децата от бежанските центрове в Свиленградското село Пъстрогор и край Любимец. Инициативата е на ха...