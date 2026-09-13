Потвърждение! Ето присъдата на убиеца на Милен
Чака се окончателното решение на ВКС
Следете всички новини, анализи и коментари за Потвърждение. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Чака се окончателното решение на ВКС
Решението не е окончателно и подлежи на обжалване или протест пред Върховния касационен съд
Магистратите от въззивната инстанция споделят изцяло извода на колегите си от окръжния съд, че настъпилото произшествие е по изключителна вина на подс...
"Няма потвърждение за доставка или отказ от доставка на заявените от „Овергаз Инк." количества природен газ от 1-ви януари 2016-та година. И до момент...
Янко Стоименов иска да откупи наказанието