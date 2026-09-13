РЗИ: Антигенните тестове не потвърждават COVID
Това казаха от РЗИ - Старла Загора
Следете всички новини, анализи и коментари за Потвърждаване. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Това казаха от РЗИ - Старла Загора
Спортният арбитражен съд в Лозана потвърди наказанията на българските щангисти, които бяха хванати с допинг. През юни им бяха наложени наказания от Ме...
Пловдив. Присъдата на Великотърновския окръжен съд, с която подсъдимият Румен Рашев беше осъден на 2 г. затвор условно с 4 г. изпитателен срок и лишав...