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Потушиха пожара край Чирен

Потушиха пожара край Чирен

Пожарът край врачанското село Чирен е потушен. Това съобщи пред БНР кметът на селото Диан Дамянов. Четири екипа пожарникари и десетки доброволци са у...

13 август | 7:48
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