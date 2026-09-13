Още гасят големия пожар над Рилския манастир
Теренът е труднодостъпен, което възпрепятства потушаването му
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Теренът е труднодостъпен, което възпрепятства потушаването му
Той се е разрастнал заради силния вятър
Не са засегнати транспортни ленти, сгради и съоръжения
Потушиха пожара в бившите тютюневи складове в Пловдив. Tова съобщи БНТ и уточни, че четири сгради са изгорели. Огънят е тръгнал от покривната констру...
Пожарът в Златоградско е напълно потушен. Всички горящи или тлеещи участъци и дървета са загасени, съобщи „Фокус". Кметът на града е заповядал местн...
Пожарът над Асеновград e потушен. Това заяви говорителят на пловдивската пожарна Цвятко Дешев пред "Дарик". Няма опасност за хората, намиращи се в бл...
Пожарът край врачанското село Чирен е потушен. Това съобщи пред БНР кметът на селото Диан Дамянов. Четири екипа пожарникари и десетки доброволци са у...
„Пожарът в района на община Свиленград е локализиран". Това съобщи Валентин Ангелов, началник на районната служба "Пожарна безопасност и защита на нас...