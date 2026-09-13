Футболист на Манчестър Юнайтед потроши кола за 700 бона
Играчът не е пострадал
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Играчът не е пострадал
До края на денонощието се очакват локални значителни по количество валежи на много места в Западна и Северна България
Пробите за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни.
Мъж потроши "Мерцедес" в столичния квартал "Люлин", защото собственикът й прегазил кучето му. Това съобщи бТВ и уточни, че инцидентът е станал днес по...
57-годишна шофьорка катастрофира с лек автомобил Форд след употреба на алкохол. Инцидентът е станал през деня на 14 юни - около 15,30 часа на улица "Ф...
Уволнен служител потроши самолет с багер в Русия. Разрушението било записано от камери в района на летището. На кадрите се вижда как работникът се кач...
Шофьор на лек автомобил пострада в причинена от полски тираджия катастрофа. 39-годишният поляк В.Ф. се движел във вторник по главен път Е-79 с влекач...
Пиян и гневен клиент вдигна на крак полицията в Петрич. 35-годишният М.А. от село Рупите отишъл в заведение в село Първомай, за да се почерпи. Стопани...
Кон потроши княгиня Калина в Мароко. Злополуката станала минала седмица, докато дъщерята на Симеон Сакскобургготски тренирала прескачания на манежа, с...
Враца. Над 30 коли осъмнаха тази сутрин със строшени стъкла в жк "Младост" във Враца. Вандалският акт е станал тази нощ между блок 6 и 7. Потърпевши...
Правилото "Не карай пил" явно не важи за звездата на Украйна Артьом Милевский. Футболистът на турския "Газиантеп" потроши луксозното си "Ферари" на ма...
Сливен. 43-годишен мъж потроши 4 коли с брадва. Мъжът изпочупил стъклата на Марцедес, Шкода, Ситроен и Ланчия в градчето Шивачево, съобщиха от полиция...