Камионите плащат през постерминал
От 1 юни пътните такси и разрешителни за товарите, влизащи у нас, ще се плащат само на постерминал. Във всички 8 кабинки на трасетата "вход" на ГКПП К...
Следете всички новини, анализи и коментари за Постерминал. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
От 1 юни пътните такси и разрешителни за товарите, влизащи у нас, ще се плащат само на постерминал. Във всички 8 кабинки на трасетата "вход" на ГКПП К...