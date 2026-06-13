Лукарски откри наша камара в Казахстан
Икономическият министър Божидар Лукарски откри Българо-казахстанската търговска камара (БКТК) в столицата на Казахстан Астана. Това съобщиха от Минист...
Следете всички новини, анализи и коментари за Посщение. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Икономическият министър Божидар Лукарски откри Българо-казахстанската търговска камара (БКТК) в столицата на Казахстан Астана. Това съобщиха от Минист...