Кръщават ст. "Ивайло" на Трифон Иванов (ОЗБОР)

Общината обяви за Ден за поклонение в Двореца на спорта Стадион "Ивайло" във Велико Търново да бъде преименуван на "Трифон Иванов", поискаха феновете...