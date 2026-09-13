Последните думи на Мерилин Монро, които разтърсиха Холивуд
Славата е като хайвер, каза вечната богиня на киното. Нова книга показва невиждани снимки
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Славата е като хайвер, каза вечната богиня на киното. Нова книга показва невиждани снимки
Ако нямах тази зависимост можеше да играя още, заявява звездата в последното си интервю
Общината обяви за Ден за поклонение в Двореца на спорта Стадион "Ивайло" във Велико Търново да бъде преименуван на "Трифон Иванов", поискаха феновете...