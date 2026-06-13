Последен ден на украинците в хотелите по морето. Спират извозването
Програмата приключва днес
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Програмата приключва днес
Работодателите кандидатстват за август и септември
Днес е последният ден на Дейвид Камерън като премиер на Великобритания. Вечерта, след като посети Бъкингамския дворец, неговият наследник – министърът...
Преговорите за иранската ядрена програма влизат в последния си ден. Крайният срок за постигане на сделка изтича днес в полунощ, информира BBC. Външни...