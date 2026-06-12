Продадоха последното Bugatti Veyron за 2,6 млн. долара
Компанията Bugatti обяви продажбата на последния произведен Veyron. Автомобилът носи името La Finale и вече е собственост на богат арабски колекционер...
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Компанията Bugatti обяви продажбата на последния произведен Veyron. Автомобилът носи името La Finale и вече е собственост на богат арабски колекционер...