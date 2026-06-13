Избират посланик на книгата в Благоевград
Столичната инициатива „Забавно лятно четене" се пренася в Благоевград. Интересът към града е породен от многото инициативи, които организират общината...
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Столичната инициатива „Забавно лятно четене" се пренася в Благоевград. Интересът към града е породен от многото инициативи, които организират общината...