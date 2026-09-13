Тази валута става златна. Изпревари и еврото
Bce oщe нe e яcнo дaли нaциoнaлнaтa бaнĸa нa Швeйцapия щe мoжe дa ce нaмecи нa пaзapa
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Bce oщe нe e яcнo дaли нaциoнaлнaтa бaнĸa нa Швeйцapия щe мoжe дa ce нaмecи нa пaзapa
С колко процента е поскъването
Вдигат минималните прагове с над 15 стотинки, искат и становище от БАН Такситата във Варна ще поскъпнат. Общинарите в транспортната комисия към местн...