Португалски главорез се разрева! Каза си мъката
41-годишният Пепе също се сбогува с националния отбор
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41-годишният Пепе също се сбогува с националния отбор
Нейно Превъзходителство Елена Коутиньо подписа протокола от името на „Камойнш – институт за език и сътрудничество“ в Лисабон
Френската гимназия в Пловдив ще е първото средно училище под тепетата, в което ще може да се изучава свободно португалски език. На първо време тук ще...