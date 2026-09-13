Търсят дете, върнало загубено портмоне
Семейство от Сливен търси младеж
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Семейство от Сливен търси младеж
Мъжът върнал изгубено портмоне, но преди това изтеглил от банковата карта на собственика 1000 лв
Депутат от Русе намери изгубен портфейл с 800 лева и публикува съобщение в социалните мрежи, за да издири собственика му. Няколко часа по-късно портмо...
Полицай от Каспичан намери и върна портмоне с 2050 лева и лични документи на собственика му, който дори не забелязал, че го е загубил. Униформеният Цв...
Бургас. Таксиметров шофьор намери в колата си и върна портмоне на чужденци. В него имало над 10 000 лв., кредитни и дебитни карти, както и лични докум...
Благоевград. Полицейски служители на 01 РУП - Благоевград разкриха невръстен крадец. На 30 юли е получен сигнал в полицията за извършена кражба на нес...
Кърджали. 38-годишният Красимир Кирилов от Кърджали предаде в полицията вчера мъжко портмоне с лична карта, 150 евро и 91 лв, съобщиха от ОД на МВР Къ...
Съвестен служител на бензиностанция връща портмонето.
Пазарджик. Директорката на СОУ "Георги Брегов" Добринка Райкова награди десетокласничката Глория Начева заради доблестната й постъпка. Преди дни момич...
Пазарджик. Ученичката от пазарджишкото СОУ "Георги Брегов" Глория Начева намери в местен магазин портфейл със 714 лева и после съвестно го предаде на...
Хасково. Алжирци преджобиха келнер. Те са емигранти от бежанския център в село Пъстрогор и са задигнаха портфейла с 6 лева и 2 банкови карти на свилен...