Porsche и VW ще получат системи за автопилот, задвижвани от технологията на Mobileye
VW Commercial Vehicles, подкрепена от Mobileye, има за цел да предостави на своите електрически автомобили ID. Buzz със система за автопилот от ниво 4
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VW Commercial Vehicles, подкрепена от Mobileye, има за цел да предостави на своите електрически автомобили ID. Buzz със система за автопилот от ниво 4
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