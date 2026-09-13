Всичко за Porsche

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Продадоха 15 коли за $22 млн.

Продадоха 15 коли за $22 млн.

Американският комик Джери Зайнфелд продаде 15 автомобила Porsche от своята колекция за 22 млн. долара. Автомобилите от марката Porsche, както и два ав...

28 март | 0:25
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Porsche вече и под наем

Porsche вече и под наем

Германският производител на спортни автомобили Porsche открива свое подразделение за коли под наем. То ще обслужва клиенти, желаещи да си наемат бърз...

02 декември | 23:35
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