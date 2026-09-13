Борисов издаде голяма тайна на Порошенко. Къде е капанът
Посочи точно кога и защо е арестуван
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Посочи точно кога и защо е арестуван
Бившият украински президент не беше пуснат да излезе от страната за среща на НАТО в Литва
Страната избира държавен глава на балотаж, Помпео разговаря с кандидатите
Владимир Зеленский яхна народната любов като комик и шоумен, бичуващ корумпираните политици
Ръководителят на украинската държава благодари на депутатите на Върховната Рада
Обединителният събор в Киевгласува за създаването на автокефална украинска патриаршия
Украинският президент Петро Порошенко намекна в официално изявление пред парламента, че премиерът Арсений Яценюк трябва да подаде оставка, защото каби...
Възможна е война между Русия и Украйна. Рискът от "открита война" между двете страни е по-голям, отколкото преди година. Това каза украинският президе...
Делегатите от обединителния конгрес на партията на президента "Блок на Петро Порошенко "Солидарност" и формацията на кмета на столицата Киев Виталий К...
Магазин, собственост на украинския президент Петро Порошенко, е бил взривен, съобщи началникът на киевската милиция Александър Терешчук, цитиран от ТА...
Украинският президент Петро Порошенко подписа закон, който забранява в Украйна да се показват руски филми и сериали, които популяризират силовите стру...
Руският опозиционер Борис Немцов е бил убит, защото е планирал да разкрие доказателство за руска намеса в конфликта в Украйна. Това заяви украинският...
Владимир Путин пристигна на официално посещение в Узбекистан, съобщи ТАСС. По време на визитата си в Ташкент той обсъди с президента на Узбекистан Исл...
Киев. Украинският президент Петро Порошенко бе освиркван по време на церемонията за отдаване на почит на жертвите на "Майдана". Днес се навършва една...
Президентът на Украйна Петро Порошенко заяви, че страната му е подготвена за сценарий на тотална война, като посочи, че предпочита мирното решение на...
Киев. Денят, в който миналата година започнаха протестите в Киев, 21 ноември, да бъде обявен за национален празник. Това написа президентът на Украйна...
Шефът на Кремъл призова ЕС да помогне на Украйна да си плати дълговете за синьо гориво Президентите на Русия и Украйна - Владимир Путин и Петро Порош...
САЩ не дават на Украйна специален военен статут на съюзник САЩ ще продължат да мобилизират международната общност за дипломатическо решение на украин...
Киев. Украинският президент Петро Порошенко даде разрешение наблюдателите от Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) да използват...
Украйна и Русия се обвиняват взаимно за сваления самолет, САЩ още мълчат Донецк. Американският вицепрезидент Джо Байден потвърди, че малайзийският са...