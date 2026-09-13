Известен бизнесмен обвинен за поръчител на убийство
Софийска градска прокуратура (СГП) привлече задочно към наказателна отговорност
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Софийска градска прокуратура (СГП) привлече задочно към наказателна отговорност
Това реши Воненноапелативният съд в София след 3-часово заседание
Поръчител за покупка на луксозни автомобили на лизинг се разделя с автосервиза си. Димитър Димитров от Дупница бил е гарант на различни хора при купув...
Емигриралият й в САЩ баща "завещал" парите на гледачката си Недялка Кървавата Ваня няма да се върне при кучето в къщата си в Браниполе, а ще остане з...
Според основната версия на разследващите зад убийството стои Адам Осмаев Разследването по убийството на Борис Немцов се е съсредоточило върху версият...
Райфъла поръчал убийството на конкурент в Пловдив Пловдивският бизнесмен Атанас Червенков, по-известен като Наско Райфъла, отново влезе в полезрениет...
В следизборно студио кандидат-депутатът от Коалиция за България Мая Манолова беше на ръба да признае, че тя е авторът на сигнала до прокуратурата, сле...
Велико Търново. Разкри е измамник, "подписал" поръчител, съобщи МВР. 42-годишен, криминално проявен и осъждан, е извършил поредното си документно пр...