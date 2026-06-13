Гоце Делчев превръща Попови ливади в модерен курорт
Община Гоце Делчев иска благоустрояване на курортната местност Попови ливади, за да я превърне в модерен туристически център. За целта местната власт...
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Община Гоце Делчев иска благоустрояване на курортната местност Попови ливади, за да я превърне в модерен туристически център. За целта местната власт...