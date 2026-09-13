Попов си търси нов отбор в Русия
Нападателят иска да смени Ростов със Сочи
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Нападателят иска да смени Ростов със Сочи
Не желая да играя, заради негативизъм, непукизъм и Лечков, обяви Попето
Капитанът на България официално става играч на "комбайнерите"
Целта пред ЦСКА винаги е титлата, друг вариант няма, заяви Георги Миланов в интервю за "Р-Спорт". "В момента не ме интересува дали има интерес към ме...
Новата звезда на "Спартак" (Москва) Ивелин Попов и неговите съотборници разпуснаха с екскурзия до известната пивоварна МПК. Причината за визитата е, ч...
Пенев сам хвърля оставка, не го вълнуват неустойки След мача пих 5 аулина, бях вкъщи с жена ми и баща ми, отворих една бутилка уиски и така удавих мъ...
Изненада за 27-ия си рожден ден получи Ивелин Попов. Певицата Елена, която живее с капитана на българския национален отбор, направи специален плакат,...
Попето завърши втори на импровизирана интелектуална игра. Всички играчи и треньори на "Кубан" се разделиха на шест отбора. Те трябваше да отговарят на...
Капитанът на националите Ивелин Попов може да премине в "Астън Вила" още през зимата. Това разкри самият той през "Дарик". "Има запитване, но не искам...
Перм. Георги Пеев вкара дузпа за "Амкар" при 3:1 срещу "Кубан" с Ивелин Попов в състава си в мач от в 17-ия кръг на руското първенство. Халфът бе точ...
Букурещ. Ивелин Попов беше в основата на класирането на "Кубан" в групите на Лига Европа. Нападателят вкара при победата с 2:1 срещу "Фейенорд" като г...
Английският "Астън Вила" е подновил интереса си към капитана на националния отбор Ивелин Попов. Преди месец усилено се твърдеше, че мениджърът Пол Лам...
Интересът на "Астън Вила" е доста сериозен, обяви капитанът на националния отбор Ивелин Попов часове преди контролата с Казахстан. "Надявам се всичко...