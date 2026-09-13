Всичко за Попето

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Последни новини Спорт
Елена изненада Попето

Елена изненада Попето

Изненада за 27-ия си рожден ден получи Ивелин Попов. Певицата Елена, която живее с капитана на българския национален отбор, направи специален плакат,...

26 октомври | 18:45
0 коментара
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Попето завърши втори

Попето завърши втори

Попето завърши втори на импровизирана интелектуална игра. Всички играчи и треньори на "Кубан" се разделиха на шест отбора. Те трябваше да отговарят на...

25 януари | 23:10
0 коментара
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"Вила" ме иска, разкри Попето

"Вила" ме иска, разкри Попето

Капитанът на националите Ивелин Попов може да премине в "Астън Вила" още през зимата. Това разкри самият той през "Дарик". "Има запитване, но не искам...

27 ноември | 19:30
0 коментара
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Пеев би дузпата на Попето

Пеев би дузпата на Попето

Перм. Георги Пеев вкара дузпа за "Амкар" при 3:1 срещу "Кубан" с Ивелин Попов в състава си в мач от в 17-ия кръг на руското първенство. Халфът бе точ...

23 ноември | 19:09
0 коментара
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Попето изстреля "Кубан"

Попето изстреля "Кубан"

Букурещ. Ивелин Попов беше в основата на класирането на "Кубан" в групите на Лига Европа. Нападателят вкара при победата с 2:1 срещу "Фейенорд" като г...

30 август | 20:41
0 коментара
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