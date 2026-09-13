Супер Бербо би Меси в любопитна класация
Родната звезда Димитър Бербатов зае престижна позиция в любопитна класация на френското издание "Екип". Таранът на "Монако" бе нареден на второ място...
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Родната звезда Димитър Бербатов зае престижна позиция в любопитна класация на френското издание "Екип". Таранът на "Монако" бе нареден на второ място...
Аячо. Монако победи като гост Аячо с 4:1. Мачът бе от 35-ия кръг на футболното първенство на Франция. Първите две попадения за Монако вкара Димитър Б...
Сао Пауло. Футболистът-легенда Пеле представи в Сао Пауло колекция диаманти, направени от косата му. Става въпрос за изкуствено създадени в лаборатори...