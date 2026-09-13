Нови разкрития за поп Кръстю. Бил е крадец
Защитниците на поп Кръстю си затварят очите пред това твърдение, каза проф. Пламен Митев
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Защитниците на поп Кръстю си затварят очите пред това твърдение, каза проф. Пламен Митев
Ловеч. В Ловеч ще бъде отбелязана 175-годишнина от рождението на поп Кръстю. Инициативата е на Културно общество "Поп Кръстю" и фондация "Граждани...
Ловеч. Площадът пред Художествената галерия в Ловеч може да бъде кръстен на името на поп Кръстю, съобщи БТА. Решение за това ще вземе Общинският съвет...