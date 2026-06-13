Столични квартали с понижено налягане на водата за няколко дни
Във връзка със строежа на нов участък от софийското метро на булевард "Черни връх" се налага свързване на новоизграден водопровод. Това съобщиха от пр...
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Във връзка със строежа на нов участък от софийското метро на булевард "Черни връх" се налага свързване на новоизграден водопровод. Това съобщиха от пр...