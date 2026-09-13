Поправка "Помак" в Наказателния кодекс
Промени в закона за партиите ще позволят да се следят парите им, твърдят от БСП
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Промени в закона за партиите ще позволят да се следят парите им, твърдят от БСП
Пловдив. Магазинът на лидера на партия „ПОМАК" Ефрем Моллов в Пловдив е бил разбит тази нощ, съобщи БНР. Той научил за вандалския акт от обаждане от С...
Пловдив. В Пловдив днес бе учреден инициативен комитет, който да изготви документите за регистрация на спорната партия Патриотично обединение за много...
Новата партия на пчеларя Моллов е провокация, но търси отговор на проблеми сред мюсюлманите