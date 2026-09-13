Всичко за Помагане

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Онкоболница със зов за помощ

Онкоболница със зов за помощ

За проблем с финансирането на Специализирана болница за активно лечение по онкология „Свети Мина" в Благоевград алармира д-р Владимир Таковски, който...

20 декември | 10:25
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Лили Колинс: Помагам на татко

Лили Колинс: Помагам на татко

Красивата дъщеря на Фил Колинс - Лили, сподели, че прави всичко възможно да помогне на баща си да излезе от депресията. Големият Фил бе споделил, че е...

12 септември | 21:00
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