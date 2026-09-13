Изненада! Ново 20 от Алекс Богданска
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КАТ впряга целия си ресурс за контрол по пътищата в страната
Мъжът веднага отишъл да пазарува и похарчил половината от открадната сума преди да го хванат
Откраднали пари, бижута и ценни предмети
Половин милион бежанци са пристигнали в Европо само за 8 месеца. Малко над 470 000 души са пристигнали на Стария континент от началото на годината по...
Министър-председателят Бойко Борисов връчи чек на стойност 500 000 лева на ръководството на БК "Черно море". Средствата са осигурени от пристанище "Ва...
Кърджали. Кметът Кърджали Хасан Азис подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Техническа помощ за р...