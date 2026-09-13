800 000 полета на половин цена. Кой ги дава?
Австралия иска по този начин да спаси туризма си
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Австралия иска по този начин да спаси туризма си
63% от хотелите ще предлагат по-евтини пакети за почивка
Над половин милион лева си докарва община Трън от общинските гори. Те са предадени за стопанисване на общинско предприятие „Трънска гора". Приходите о...
Хората с прекъснати здравноосигурителни права имат 10 дни, за да ги възстановят двойно по-евтино. До 23 декември те могат да си платят вноските за пос...
Имоти на изключително ниски цени се продават в Гърция. Заради кризата в Атина и Солун пустеят апартаменти с цена от 400 евро на квадрат. Няма интере...